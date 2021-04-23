TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Bir sosyal medya kullanıcısı da "Gigi'nin annesi Yolanda da model. Bu da onun ve Bella'nın bu kadar kolay modellik anlaşmaları imzalamasını sağlıyor" diye yazdı. Aynı kişi, "Siz zengin bir emlakçısınız. Beverly Hills ve Bel Air'de birçok malikane inşa ettiniz. Gigi paranın içine doğdu" ifadelerini kullandı.

Başka bir takipçi de "Böyle zengin bir ailede doğmak Gigi'nin hatası değil" dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı da "Keşke benim babam da beni böylesine yüceltse..." ifadelerini kullandı.