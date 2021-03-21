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Mohamed Hadid: Türkiye'ye bayıldım

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile Bella Hadid'in emlak kralı babaları Mohamed Hadid, İstanbul'a geldi. Gazetecilerle sohbet eden Hadid, "İnsanların cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek, bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı

Mohamed Hadid: Türkiye'ye bayıldım - Magazin haberleri
"Türkiye'ye bayıldım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Son dönemin en popüler süpermodelleri Gigi Hadid ve Bella Hadid'in babaları Mohamed Hadid ile Memaar Al Morshedy'in CEO'su Hassan Morshedy, İstanbul'a geldi.

Bir mekanın açılışına katılan emlak kralı, renkli kişiliği ile ilgi odağı oldu. İki kadın arkadaşıyla beraber açılışa katılan Hadid, ikram edilen baklava ve çayı çok beğendiğini ifade etti.

Üç gün İstanbul'da konaklayacağı öğrenilen Mohamed Hadid'in seyahatinin ikinci gününde İstanbul'un tarihi yerlerini gezeceği öğrenildi.

Ayaküstü gazetelerinin sorularını yanıtlayan Hadid, "İnsanların cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek, bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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