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        Haberler Dünyadan Monica Bellucci ile Tim Burton kırmızı halıda - Magazin haberleri

        Monica Bellucci ile Tim Burton kırmızı halıda

        Bir süredir aşk yaşayan ve basından saklamaya çalıştıkları birlikteliklerini yaklaşık 4 ay önce itiraf eden Monica Bellucci ile Tim Burton, ilk kez kırmızı halıda birlikte yürüdü 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:19
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        Kendisi gibi oyuncu olan Vincent Cassel ile evliliğinden Deva ve Leonie adında iki kızı bulunan Monica Bellucci'nin adı bir süredir yönetmen Tim Burton ile anılıyordu.

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        14 Şubat Sevgililer Günü'nü Paris'te geçiren ve ilk kez el ele görüntülenen Monica Bellucci ve Tim Burton, romantik anlar paylaşırken, ikilinin çekilen fotoğrafları ise ünlü Paris Match Dergisi'nin kapağına basılınca da ilişki yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

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        "ONA AŞIĞIM"

        Monica Bellucci Tim Burton'ın birlikteliği, paparazzilerin çektiği fotoğraflarla belgelenmiş olsa da konuyla ilgili bir açıklama yapmamışlardı. Bellucci, 4 ay önce Elle France’a verdiği röportajda nihayet bu ilişkiyi resmi olarak açıklayıp usta yönetmenle birlikte olduğunu itiraf etti ve "Evet ona aşığım" demişti.

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        SEVGİLİSİNİN FİLMİNDE BAŞROLDE

        Tim Burton ile sadece ilişki yaşamayıp aynı zamanda 'Beetlejuice 2' adlı filminde de başrolde yer alan Monica Bellucci, ilişkisi hakkında "Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan biri. Adamı tanıyorum, onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum… Yeni bir macera başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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        KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERDİLER

        Tüm bunların ardından artık gizlenmeyi bırakan Monica Bellucci ile Tim Burton, bu kez kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdi. Çift, Belluci'nin başrolünde olduğu 'Diabolik Chi Sei' filminin 18'inci Roma Film Festivali'ndeki galasına katıldı. Böylece sürpriz aşıklar, ilişkilerini resmileştirmiş oldu.

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        2006'DAN BERİ TANIŞIYORLAR

        Öte yandan Monica Bellucci ile Tim Burton’ın tanışıklığı aslında çok uzun yıllara dayanıyor. Paris Match Dergisi'nin ileri sürdüğüne göre; 2006'da Cannes Film Festivali sırasında tanışan Bellucci ve Burton arkadaş oldular. Ancak o yıllarda Tim Burton oyuncu Helena Bonham Carter ile birlikteydi.

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        Monica Bellucci de Fransız oyuncu Vincent Cassel ile evliydi.

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        Aslında 16 yıldır tanışan Monica Bellucci ve Tim Burton, geçen ekim ayında Lumiere Film Festivali'nde yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin yolları 16 yıl sonra, 2020’nin ekim ayında yeniden kesişti. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde Tim Burton’a yaşam boyu başarı ödülü verildi. Ödülü usta yönetmene takdim edense Monica Bellucci oldu. Magazin basınına göre aylardır saklı gizli devam eden aşk da işte bu tören sırasındaki yakınlaşma sırasında başladı.

        Fotoğraflar: Avalon, Mega, AP

        #Monica Bellucci
        #Tim Burton
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