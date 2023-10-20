Monica Bellucci ile Tim Burton kırmızı halıda

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SEVGİLİSİNİN FİLMİNDE BAŞROLDE Tim Burton ile sadece ilişki yaşamayıp aynı zamanda 'Beetlejuice 2' adlı filminde de başrolde yer alan Monica Bellucci, ilişkisi hakkında "Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan biri. Adamı tanıyorum, onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum… Yeni bir macera başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERDİLER Tüm bunların ardından artık gizlenmeyi bırakan Monica Bellucci ile Tim Burton, bu kez kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdi. Çift, Belluci'nin başrolünde olduğu 'Diabolik Chi Sei' filminin 18'inci Roma Film Festivali'ndeki galasına katıldı. Böylece sürpriz aşıklar, ilişkilerini resmileştirmiş oldu.