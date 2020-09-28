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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli teknoloji markası Monster Notebook, Avrupa’daki ilk mağazasını Almanya’nın başkenti Berlin’de açtı.

Avrupa pazarında genişleme hedefi doğrultusunda ilk olarak dünyanın en büyük 5. oyun pazarı konumunda olan Almanya’yı seçen Monster Notebook’un yaklaşık 1000 m2’lik alanıyla Avrupa’nın en büyük oyun mağazası Berlin’in Alexanderplatz Meydanı’nda faaliyetlerine başladı.

‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE’DEN ÇIKAN BİR DÜNYA MARKASI OLMAK’

Monster Notebook olarak ilk günden itibaren en önemli hedeflerinin Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak olduğunu söyleyen Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, “Açılışını yaptığımız Berlin’deki mağazamızla bir başka hayalimiz gerçek oldu. Bir Türk oyun bilgisayarı markası dünyaya açıldı. 13 Şubat 2019’da kuruluş imzalarını attığımız Almanya operasyonumuz, 6.5 ay sonra gelen kuruluş işlemlerinin onaylandığı haberiyle başladı. Berlin’in en önemli meydanlarından olan Alexanderplatz’ta bulunan mağazamız, pandemi sürecinin de etkisiyle 12 aydan fazla süren zorlu bir tadilat sonrası açılışa hazır hale geldi” dedi.

20 ÜLKEDE MARKA TESCİLİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Yılmaz, “Ayrıca şu anda dünyanın 20 farklı ülkesinde marka tescil çalışmalarımızın devam ettiği müjdesini de vermek istiyoruz. Almanya’nın ardından rakiplerimizi İngiltere, Amerika, Kanada, Japonya, Güney Kore, Fransa ve Kuzey Avrupa pazarlarında da zorlayacağız" dedi.

Kuruldukları günden bu yana müşterilerimizin sorunlarını çözmeyi birinci öncelikleri olarak gördüklerini belirten İlhan Yılmaz, şunları söyledi:

"Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Ayrıca müşterimiz ürününden memnun kalmazsa, 15 gün içinde iade alıyoruz. Buna ilave olarak satın alınan ürünün kullanım ömrü boyunca ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Müşterimiz ürünlerinde modifikasyonlar yapsalar dahi, ürünleri garanti kapsamında kalmayı sürdürüyor. Bu özel koşulları Almanya ve sonrasında tüm Avrupa pazarlarında da yerine getireceğiz."

Dünya oyun pazarının toplam gelirlerinin yaklaşık 160 milyar dolar olduğu açıklanırken bu rakam, toplam geliri 136 milyar dolar civarında olan dünya film endüstrisinin üzerinde. Son açıklanan verilere göre dünyada 2.6 milyarın üzerinde insan oyun oynuyor; oyun pazarının büyüklüğünün 2022 yılı sonunda 196 milyar doları aşması bekleniyor.