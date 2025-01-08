Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik ‘Mor ve Ötesi’ stadyum konseriyle 31 Mayıs’ta İzmir’de - Magazin haberleri

        'Mor ve Ötesi' stadyum konseriyle 31 Mayıs'ta İzmir'de

        'Mor ve Ötesi' stadyum konseriyle 31 Mayıs'ta İzmir'de. Grubun, Göztepe Stadyumu Konseri için biletler satışa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılın en iddialı konserlerinden biri, Mor ve Ötesi’nden geliyor. 2022 yazında gerçekleşen İnönü konserinin ardından grup bu kez de stadyum coşkusunu İzmirli müzikseverlerle paylaşacak.

        2

        Hazırlıkları birkaç aydır süren ve BKM imzası taşıyan konserde stadın zeminini tamamen kaplayan özel koruyucu materyal kullanılırken, sahne ve ışık sistemleri de stadın mimarisine ve etkinliğe özel olarak tasarlanıp kalibre ediliyor.

        3

        31 Mayıs 2025 akşamı Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir’in en özel akşamlarından birine ev sahipliği yapacak.

        #Mor ve Ötesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        Kan donduran cinsel saldırı iddiası!
        Evinde baygın halde bulunan kadın, hastanede öldü!
        Evinde baygın halde bulunan kadın, hastanede öldü!
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!