Benzinin ardından motorinde de pompada fiyat indirimi umudu doğdu. Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları geriliyor. Bu durum, aylar sonra motorinde indirimi gündeme getirdi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa ve dolar kuru yukarı yönlü hızla hareket etmezse, motorinde en geç hafta başında 14-15 kuruş indirim hesaplanıyor.



DEVLETİN 5 KURUŞ ÖTV ALACAĞI BULUNUYOR

Devletin, her litre motorinde halen 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak. Uzmanlar, net bir değerlendirme yapmak için bugün akşam piyasalarda yaşanacak gelişmelerin önemli olduğunu söyledi.



Uzmanlar, “Brent petrol, yüzde 7 düştü. Motorin fiyatları, uluslar arası piyasalarda ton başına 21 dolar geriledi. Bu veriler indirim için öncü veriler. Ancak, birkaç gün daha bekleyip, piyasaları görmeliyiz. Net değerlendirme için…” dedi.

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