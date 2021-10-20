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Motorlu Taşıt Büroları İstanbul'da buluşuyor

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu İstanbul'da uluslararası önemli bir toplantıya evsahipliği yapacak.

Motorlu Taşıt Büroları İstanbul'da buluşuyor
HABERTURK.COM

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu İstanbul'da uluslararası önemli bir toplantıya evsahipliği yapacak. Büronun üyesi olduğu 47 üyeden oluşan Council of Bureaux'un Plaka Anlaşması Dışındaki Üye Ülkeler Büroları Toplantısı( Non-Multilateral Agreement) 21 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Fairmont Quasar'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Council of Bureaux Başkanı Sandra Schwarz da katılacak.

Toplantının 09:30 -11:00 arasındaki açık bölümünde Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, Büro Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, COB Genel Sekreteri Greet Flore ve COB Başkanı Sandra Schwarz'ın konuşmaları olacak. 11-30-13:00 arasındaki kapalı oturumda ise yurt dışı üyeler ile toplantılar gerçekleştirilecek.

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