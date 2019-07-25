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MPİ 25 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

MPİ 25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda 614. hafta çekilişi yapılan 25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto son çekilişinde 5. kez devrederek büyük ikramiye 12.911.101,70 TL bulmuştu. İşte 25 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto

Süper Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıdı. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. Peki Süper Loto'da büyük ikramiye bu hafta devretti mi? İşte 25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları...

MPİ 25 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

 

SÜPER LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

 

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 18 TEMMUZ: 2 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52 

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 12 milyon 911 bin liralık büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 Bilen Kişi Sayısı5. DevirKişi Başına Düşen İkramiye12.911.101,70 TL
5 Bilen Kişi Sayısı59Kişi Başına Düşen İkramiye12.307,75 TL
4 Bilen Kişi Sayısı3.490Kişi Başına Düşen İkramiye225,45 TL
3 Bilen Kişi Sayısı
77.142
Kişi Başına Düşen İkramiye
17,25 TL

MPİ 25 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama 

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