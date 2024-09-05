MSG, yaralı sokak köpeğini sahiplenerek barınaktan kurtardı

Türkiye'nin önde gelen meslek birliklerinden MSG, toplumsal sorumluluk bilinciyle anlamlı bir adım atarak sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığa destek verdi. Haçiko (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) ile iş birliği yaparak yaralı halde bulunan bir sokak köpeğini sahiplendi ve ona sıcak bir yuva sağladı. Kurtarılan köpek, MSG ailesine katılarak güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yeni bir hayata başladı. Bu anlamlı sahiplenme ile MSG, hem hayvan haklarına olan duyarlılığını sergiliyor hem de sokak hayvanlarına karşı toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

REKLAM "ARTIK ONUN SAĞLIĞI, MUTLULUĞU BİZİM SORUMLULUĞUMUZ ALTINDA" MSG Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Gökyokuş, tüm canlıların güvenli ve mutlu bir yaşam hakkına sahip olduğunun altını çizer şunları söyledi; "Sokak hayvanları sorunu uzun süredir gündemde olan önemli bir konu. MSG olarak, bu yardım eli uzatmanın ve onlara sıcak bir yuva sunmanın, özellikle de son günlerde hayli tartışılan yasa teklifi ve mecliste kabulü sonrası topluma önemli bir sorumluluk örneği teşkil edeceğine inanıyoruz. Yaralı halde bulduğumuz bu can dostumuzu sahiplendik, adını gözlerinden ilham alarak Balım koyduk ve artık onun sağlığı, mutluluğu bizim sorumluluğumuz altında. Amacımız, imkanı olan diğer iş yerlerine ve elbette ki üyelerimize de bu sembolik ama anlamlı adımla ilham vererek daha fazla sokak hayvanının sahiplenilmesine katkıda bulunmak ve bu farkındalığı yaygınlaştırmak."

Gökyokuş, ayrıca bu tür projelerin yalnızca hayvanların hayatını kurtarmakla kalmayacağını, aynı zamanda pek çoğumuzun canını acıtan haberlerin sıkça duyulduğu bu günlerde toplumsal duyarlılığı artırmak adına da önemli bir adım olacağını vurguladı. Hayvan haklarına yönelik çalışmalarda tüm yükün STK'lar ve duyarlı bireylere bırakılmaması gerektiğini ve iş dünyasının da elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Aslı Gökyokuş, MSG olarak Haçiko, Semtpati gibi pek çok derneğin öncülüğünü yaptığı 'şirketlerin canlara yuva olma' kampanyalarına destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.