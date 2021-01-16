Türk besteci ve müzik eğitimcisi Muammer Sun 88 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapıtları ile Türk Müziği'ne sayısız katkısı olan Muammer Sun'un hayatını sizler için araştırdık. Muammer Sun kimdir? Muammer Sun neden vefat etti? Muammer Sun hakkında...

FAZIL SAY'DAN MUHARREM SUN PAYLAŞIMI

— Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 16, 2021

MUAMMER SUN KİMDİR?

1932 yılında Ankara'da doğdu. 1947'de Askerî Muzıka Okuluna, 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. A.Adnan Saygun'un kompozisyon öğrencisi oldu. Bu kurumda, Saygun'un yanı sıra, Mahmut Ragıp Gazimihal, Mithat Fenmen, Muzaffer Sarısözen, Ruşen Ferit Kam gibi öğretmenlerden ders aldı. Özel olarak da Kemal İlerici ile Türk Musikişi Makamları ve Armonisi konularında çalıştı. Saygun'un öğrencisi olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nden pekiyi derece ile mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet Konservatuvarlarında, GEE Müzik Bölümünde, Siyasal Bilimler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda, Ankara Radyosu'nda öğretmenlik yaptı. 1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.1971'de TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemini (Murat Katoğlu ile birlikte) hazırladı, TRT'nin gerçekleştirmesini sağladı.

1968'de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırladı. Bütün Türkiye'de 166 çocuk ve gençlik korosu kuruldu. Koro şeflerine 1968 -1969 yazlarında, Gazi Eğitim Müzik Bölümü öğretmenleriyle birlikte, iki kez yaz kursu düzenledi. Bu kurslara Gazi Müzik bölümü'nde 40, Sinop kursunda 80 olmak üzere 120 müzik öğretmeni katıldı. (166 koro, ödenekleri kesildiği için 1970'te kapatıldı. Bu korolar ve kurslara katılan müzik öğretmenleri, bugünkü Türkiye'de yaygınlaşan çocuk ve gençlik korolarının temelini oluşturdu.)

Sun, 1967 ve 69'da, biri TRT adına; öteki de TRT ve ODTÜ adına, iki büyük folklor derlemesi düzenledi; kendisi de bu derlemelere uzman derleyici olarak katıldı. Haccettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümü öğretim üyeliğinden Ekim 1999'da emekli oldu. Eylül 2004'te Sun Yayınevi'ni kurdu.

Çok önemli bir müzik adamı olan Muammer Sun, TRT'nin yapımını üstlendiği ve tarihsel olarak çok büyük önem taşıyan Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin film müziklerini de yapmıştır.

16 Ocak 2021'de hayatını kaybetmiştir.

Yapıtları

Oda Müziği

Piyano için yatak

Keman Piyano için Üç Parça

Nihavent Longa

Söyleşi (solo viyola için)

Ses ve Piyano için Şarkılar

Yaylı Çalgılar Dördülü

Serpinti (Üflemeli çalgılar beşili) vb.

Kurumlar için müzikler

Atatürk Üniversitesi Marşı

Ankara Ü. Tıp Fakültesi Marşı

Çavuşoğlu Lisesi Marşı

Arı Lisesi Marşı

Şevket Evliyagil Lisesi Marşı

İlkokul Marşı

PTT Marşı

Karayolları Marşı vb.

Bando ve korolar için marşlar

Biz Atatürk Gençleriyiz

Askeri mızıka okulu marşı

Kitaplar

Türkiye'nin Kültür - Müzik - Tiyatro Sorunları

Türk Kalarak Çağdaşlaşmak (M. Katoğlu ile)

Solfej 1

Solfej 2

Çocuklar ve Gençler için Şarkı Demeti

Kır Çiçekleri

Elli Yılın En Güzel Okul Şarkıları (llteriş Sun ile)

Çoksesli Türküler

Temel Müzik Eğitimi 1

Temel Müzik Eğitimi 6

Tonal Diziler ve Kadanslar

Türk Müziği Makam Dizileri

Koro Dağarcığı

Okul Öncesi Eğitimde Müzik

Okul Öncesi Eğitimde Oyun. (H.S.ile) ...

Ayrıca, eğitim müziği alanında, çocuklar ve gençler için bestelenmiş 100'den çok piyano eşlikli şarkı / türkü / marş...

CD

Ses ve Orkesra için Altı Türkü

(H. Şimşek, R. Tanrıkulu, Houngaraton)

Yurt Renkleri (Piyano için Dört Defter)

(Hande Dalkılıç, Kalan Müzik)

Cumhuriyet Film Müziği

(Gürer Aykal, Bilkent SO) Bilkent Yayını

Keman ve Piyano için Üç Parça (Jülide Yalçın - Dittgen -Yeşim Gökalp)

Şefik Kahramankaptan yayını

Ödülleri