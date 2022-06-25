Müberra İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Müberra isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MÜBERRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Müberra ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Müberra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Müberra isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

MÜBERRA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Müberra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

İlgisi, alâkası kalmamış, arınmış, arındırılmış. Her türlü beşerî zaaf ve ihtiyaçtan berî, uzak olan, hiçbir şeye veya kimseye ihtiyâcı bulunmayan (Allah).

MÜBERRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Müberra ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nur Suresi 26. ayet) geçmektedir ve Müberra ismini koymak caizdir.

MÜBERRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Müberra ismini kullanan 10.971 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Müberra ismini kullanan 2.130 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Müberra ismini kullanan 808 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Müberra ismini kullanan 541 kişi bulunmaktadır.

MÜBERRA ADININ ÖZELLİKLERİ

Müberra ismine sahip olan insanlar başkalarından emir almaktan asla hoşlanmazlar. Hayatlarında kendi bildiklerini uygularlar. İkili ilişkilerinde kıskanç ve sahiplenici olurlar, bu nedenle ilişkisinde sorunlarla karşılaşabilir. Keyfine düşkün olurlar. Müberra adına sahip kişiler için sadakat de oldukça önemlidir.