Nefes İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Nefes isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

NEFES İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nefes ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Nefes adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nefes isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

NEFES İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nefes ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Soluk. Canlılık, hayat belirtisi. Şifa amacıyla hastaya okunan dua Sigara, pipo içilirken içe çekilen duman. Bektaşi ve Alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir.

NEFES İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nefes ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nefes ismini koymak caizdir.

NEFES İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nefes ismini kullanan 4.509 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nefes ismini kullanan 648 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nefes ismini kullanan 243 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nefes ismini kullanan 442 kişi bulunmaktadır.

NEFES ADININ ÖZELLİKLERİ

Nefes adına sahip olan insanlar, merhametli olurlar ve kalp gözleri açıktır. Sezgisel hareket ederler ve genelde tahminleri doğru çıkar. Yaşamlarında şansları açık olur. İş hayatlarında başarılı olurlar, sevdikleri işi yaptıklarında çok çabuk yükselişe geçerler. Eşlerine ya da sevdikleri kişiye karşı çok ilgililerdir ve kendileri de ilgi bekler. Duygusaldırlar ve asla duygularını açığa vurmaktan çekinmezler.