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        Haberler Magazin 'Mucize Aynalar' açılış filmi oldu

        'Mucize Aynalar' açılış filmi oldu

        Türkiye sinemasında 54 yıllık aranın ardından bir Aziz Nesin hikâyesini beyaz perdeye aktaran 'Mucize Aynalar', yurt içi ve yurt dışında sinema seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Aziz Nesin'in benzersiz kalemini sinemaya aktaran yönetmen Tolga Örnek imzalı 'Mucize Aynalar', 24. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin açılış filmi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:14
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        Bu yıl 2 - 7 Haziran arasında Frankfurt’ta gerçekleştirilecek olan 24. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin açılış filmi, kadrosunda; Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat’ın yer aldığı ‘Mucize Aynalar’ filmi oldu.

        Başkanlığını Hüseyin Sıtkı’nın gerçekleştirdiği festivalin 3 Haziran’daki açılış gecesinde ‘Mucize Aynalar’ gösterime sunulacak.

        İzleyicilere; yakın gelecekten eğlenceli bir anlatım sunan 'Mucize Aynalar', Aziz Nesin’in altı farklı öyküsünü birbiriyle iç içe geçmiş şekilde harmanlayarak farklı bir seyir deneyimi sunuyor. Aziz Nesin’in hikâyelerini günümüze aktarmaktan dolayı gurur duyan filmin ekibi bu mutluluğu bu kez Almanya’daki vatandaşlarla paylaşacak.

        Hayalleri gerçeğe dönüştüren, geçmişi bir çırpıda bugüne getiren ‘Mucize Aynalar’ temasıyla film, günümüzün hayallerin peşinde koşmaktan hayatını yaşayamayan insanını anlatıyor. Filmde farklı hikayeleri olan karakterlerin kesişen hayat öyküleri trajikomik sahnelere neden oluyor.

        Yapımcılığını Orchestra Content adına Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında yer alıyor.

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        #Mucize Aynalar
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