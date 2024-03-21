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        Haberler Magazin ‘Mucize Aynalar’ için stüdyoya girdi

        'Mucize Aynalar' için stüdyoya girdi

        Aziz Nesin'in benzersiz kalemi, Tolga Örnek tarafından 'Mucize Aynalar' ile sinemaya aktarıldı. 'Mucize Aynalar' için Mehmet Erdem stüdyoya girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 21:50 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:50
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        ‘Zübük’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ ve ‘Gol Kralı’ndan sonra yeni bir Aziz Nesin uyarlaması ‘Mucize Aynalar’, 5 Nisan’da sinema salonlarına geliyor.

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        Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kalemi, Tolga Örnek tarafından ‘Mucize Aynalar’ ile sinemaya aktarıldı. 5 Nisan’da sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Mucize Aynalar’ için Mehmet Erdem stüdyoya girdi.

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        Mehmet Erdem, 'Mucize Aynalar' için mikrofon başına geçti. Sözü ve bestesi Metin Eryürek’e ait olan ‘Aynalar’ şarkısı Mehmet Erdem tarafından yeniden yorumlandı. Erdem’in stüdyo kayıtlarından oluşan bir müzik klibi de hazırlandı.

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        Yakın gelecekte yaşanabilecek gerçekler, Aziz Nesin’in mizahıyla sinema perdesine geldiği filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat yer alıyor.

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        Yapımcılığını Orchestra Content adına Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında.

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        ‘Kaybedenler Kulübü’, ‘Devrim Arabaları’ gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda olacak.

        #Mehmet Erdem
        #azizi nesin
        #Mucize Aynalar
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