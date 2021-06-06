'Mucize bebek' hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık'Mucize bebek' hayata tutundu - Haberler
ABONE OL

Bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı! 'Mucize bebek' hayata tutundu

Hayat Yeniden Sıra Dışı Vakalar programı hamileliği sırasında bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan 42 yaşındaki Feride Öden’in yaşadıklarını ekrana taşıdı. İzleyenler, hamileliğinin 20. haftasında girdiği detaylı ultrasonda bebeğinde diyafragma hernisi yani fıtık olduğunu öğrenen annenin bebeğini yaşatmak için verdiği mücadeleyi kendi ağzından dinledi.

'Mucize bebek' hayata tutundu - Haberler
'Mucize bebek' hayata tutundu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Eskişehir’de yaşayan 42 yaşındaki Feride Öden, üçüncü kez anne olmak için gün sayarken gebeliğinin 20. Haftasında girdiği detaylı ultrasonda hayatının kabusa döndüğünü anlattı.

Detaylı ultrasona girene kadar sağlıklı bir bebek taşıdığını düşündüğünü anlatan anne, bebeğine diyafragma hernisi teşhisi konmasının ardından yaşadığı üzüntüyü izleyenlerle paylaştı. Hayatta kalma şansı olmadığı için doktorun “izin verin bebeğinizi alalım” demesine kulak asmadığını ifade eden Öden, yaşamayacak olsa bile son ana kadar onu yaşatmak için mücadele verdiğini dile getirdi.

“KARNINDAKİ BEBEĞE DİYAFRAGMA HERNİSİ TEŞHİSİ KONDU”

Alper bebeğin hastalığına dair bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Mehmet Aytaç Yüksel; sol diyafragma hernisi teşhisi konduğunu anlattı. Karın içi organların sol tarafa doğru yükselmesiyle hastalığın baş gösterdiğini dile getirdi. Alper bebeğin; karaciğer, mide ve dalağının yukarıya doğru itildiğini, kalbinin sağa doğru olduğunu ve akciğerlerinin gelişmediğini gözlemlediklerini anlattı.

“GEBELİĞİN 28.HAFTASINDA BEBEĞE BALON TAKILDI”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander ise diyafragmanın göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran kalınca zar ya da kas yapısı olduğunu dile getirdi. Bazı bebeklerde bu zar ya da kas yapısında gelişmemiş bir bölüm olduğunu ifade eden tecrübeli doktor, anne karnında karın içerisinde olması gereken organların yer değiştirmesiyle fıtığın oluştuğunu anlattı. Bu durumun yeni gelişmekte olan akciğerlere bası yaptığını ifade etti. Gebeliğinin 28.haftasında işlemi gerçekleştiren Tander, operasyonun iki aşamadan oluştuğunu ilk aşamayı balonu takarak gerçekleştirdiklerini bir diğer aşamanın ise balonu çıkartmak olduğunu söyledi. Bebek balonla doğarsa soluk borusunda balon olduğu için nefes alamayacağının altını çizen Tander, bebeği kaybetme riski olduğu için 34. Haftada balonun çıkartılması gerektiğini ifade etti.

“BEBEĞİN YAŞAMA ŞANSI OLABİLİR”

Alper bebeğe müdahale edilmezse yaşama şansının olmayacağını anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Mehmet Aytaç Yüksel de, anne karnından girip bebeğin soluk borusuna balon yerleştirmeyi önerdiğini dile getirdi. Bu sayede bebeğin yaşama şansının yüzde 60’lara kadar çıkabileceğini fakat operasyonun risklerde barındırdığını aileyle paylaştıklarını anlattı.

“35.HAFTADA BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI”

Balon takılma operasyonun başarılı geçtiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Mehmet Aytaç Yüksel, Alper bebeğin ciğerlerinin gelişmeye başladığını anlattı. Gebeliğin 34. haftasına geldiklerinde annenin ağrılarının artmasıyla vakit kaybetmeden balon çıkartma işlemi yaptıklarını ifade eden Yüksel, 35. haftada annenin suyunun gelmesiyle doğuma alındığını ve Alper bebeği dünyaya getirdiğini söyledi.

“DOĞUMUN ARDINDAN AMELİYATA ALINDI”

Doğumdan birkaç gün sonra diyafragma hernisi ameliyatı için kolları sıvadığını ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, karın içerisine girdiğinde organların göğüs boşluğunda olduğunu ve diyafragma denilen kasın hiç gelişmemiş olduğunu gördüklerini ifade etti. Öncelikle göğüs boşluğundaki organları yerleştirdiklerini anlattı. Akciğerlerin balon ameliyatı sayesinde gelişmesinin umut verici olduğunu anlattı. Diyafragma gelişmediği için yamayı kenarlara tutturarak diyafragma yaptıklarını ifade etti.

“ALPER BEBEK YAŞAMA TUTUNDU”

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Korkmaz Toygar, ameliyatın başarılı geçmesinin ardından hipertansiyon görülmediğini ifade eden tecrübeli doktor bebeği kısa sürede ekstübe ederek büyümesi, beslenmesi ve solunum fonksiyonlarının normale yakın getirilmesine yönelik tedavilerini yaptıklarını anlattı.

“BEBEĞİNİ 20 GÜN SONRA KUCAKLAYABİLDİ”

Bebeğini 20 gün sonra kucağına alma mutluluğunu yaşayan anne Feride Öden, üçüncü kez anne olmasına rağmen çok değişik duygular hissettiğini ifade etti. Sağlıklı olduğu için ve yanlarına geldiği için çok sevindiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Her şeye rağmen zorlu bir süreç yaşasalar da, bebeklerini sağlıkla kucağına alabildikleri için mutluluğunu paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail, 12-15 yaşındakileri aşılamaya başladı
SAĞLIKİsrail, çocukları aşılamaya başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Diyetisyenler Günü' mesajı
SAĞLIKBakan Koca'dan 'Diyetisyenler Günü' mesajı
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 386
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni tablo açıklandı
6 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Pandemide kalbi korumanın 10 yolu!
SAĞLIKPandemide kalbi korumanın 10 yolu!
Evde egzersiz yaparken bu 9 kurala dikkat! - Haberler
SAĞLIKEvde egzersiz yaparken bu 9 kurala dikkat!
Sınav öncesinde beslenme neden önemli?
SAĞLIKSınav öncesinde beslenme neden önemli?
Miyofasiyal ağrı sendromu nedir? Miyofasiyal ağrı sendromu belirtileri neler?
SAĞLIKMiyofasiyal ağrı sendromu nedir?
Kara mantar hastalığı nedir? Kara mantar hastalığı belirtileri neler?
SAĞLIKBu belirtilere dikkat!
Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
SAĞLIKKoronavirüsten sonra Batı Nil virüsü!