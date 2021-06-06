'Mucize bebek' hayata tutundu 0:00 / 0:00

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Eskişehir’de yaşayan 42 yaşındaki Feride Öden, üçüncü kez anne olmak için gün sayarken gebeliğinin 20. Haftasında girdiği detaylı ultrasonda hayatının kabusa döndüğünü anlattı.

Detaylı ultrasona girene kadar sağlıklı bir bebek taşıdığını düşündüğünü anlatan anne, bebeğine diyafragma hernisi teşhisi konmasının ardından yaşadığı üzüntüyü izleyenlerle paylaştı. Hayatta kalma şansı olmadığı için doktorun “izin verin bebeğinizi alalım” demesine kulak asmadığını ifade eden Öden, yaşamayacak olsa bile son ana kadar onu yaşatmak için mücadele verdiğini dile getirdi.

“KARNINDAKİ BEBEĞE DİYAFRAGMA HERNİSİ TEŞHİSİ KONDU”

Alper bebeğin hastalığına dair bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Mehmet Aytaç Yüksel; sol diyafragma hernisi teşhisi konduğunu anlattı. Karın içi organların sol tarafa doğru yükselmesiyle hastalığın baş gösterdiğini dile getirdi. Alper bebeğin; karaciğer, mide ve dalağının yukarıya doğru itildiğini, kalbinin sağa doğru olduğunu ve akciğerlerinin gelişmediğini gözlemlediklerini anlattı.

“GEBELİĞİN 28.HAFTASINDA BEBEĞE BALON TAKILDI”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander ise diyafragmanın göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran kalınca zar ya da kas yapısı olduğunu dile getirdi. Bazı bebeklerde bu zar ya da kas yapısında gelişmemiş bir bölüm olduğunu ifade eden tecrübeli doktor, anne karnında karın içerisinde olması gereken organların yer değiştirmesiyle fıtığın oluştuğunu anlattı. Bu durumun yeni gelişmekte olan akciğerlere bası yaptığını ifade etti. Gebeliğinin 28.haftasında işlemi gerçekleştiren Tander, operasyonun iki aşamadan oluştuğunu ilk aşamayı balonu takarak gerçekleştirdiklerini bir diğer aşamanın ise balonu çıkartmak olduğunu söyledi. Bebek balonla doğarsa soluk borusunda balon olduğu için nefes alamayacağının altını çizen Tander, bebeği kaybetme riski olduğu için 34. Haftada balonun çıkartılması gerektiğini ifade etti.

“BEBEĞİN YAŞAMA ŞANSI OLABİLİR”

Alper bebeğe müdahale edilmezse yaşama şansının olmayacağını anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Mehmet Aytaç Yüksel de, anne karnından girip bebeğin soluk borusuna balon yerleştirmeyi önerdiğini dile getirdi. Bu sayede bebeğin yaşama şansının yüzde 60’lara kadar çıkabileceğini fakat operasyonun risklerde barındırdığını aileyle paylaştıklarını anlattı.

“35.HAFTADA BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI”

Balon takılma operasyonun başarılı geçtiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Mehmet Aytaç Yüksel, Alper bebeğin ciğerlerinin gelişmeye başladığını anlattı. Gebeliğin 34. haftasına geldiklerinde annenin ağrılarının artmasıyla vakit kaybetmeden balon çıkartma işlemi yaptıklarını ifade eden Yüksel, 35. haftada annenin suyunun gelmesiyle doğuma alındığını ve Alper bebeği dünyaya getirdiğini söyledi.

“DOĞUMUN ARDINDAN AMELİYATA ALINDI”

Doğumdan birkaç gün sonra diyafragma hernisi ameliyatı için kolları sıvadığını ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, karın içerisine girdiğinde organların göğüs boşluğunda olduğunu ve diyafragma denilen kasın hiç gelişmemiş olduğunu gördüklerini ifade etti. Öncelikle göğüs boşluğundaki organları yerleştirdiklerini anlattı. Akciğerlerin balon ameliyatı sayesinde gelişmesinin umut verici olduğunu anlattı. Diyafragma gelişmediği için yamayı kenarlara tutturarak diyafragma yaptıklarını ifade etti.

“ALPER BEBEK YAŞAMA TUTUNDU”

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Korkmaz Toygar, ameliyatın başarılı geçmesinin ardından hipertansiyon görülmediğini ifade eden tecrübeli doktor bebeği kısa sürede ekstübe ederek büyümesi, beslenmesi ve solunum fonksiyonlarının normale yakın getirilmesine yönelik tedavilerini yaptıklarını anlattı.

“BEBEĞİNİ 20 GÜN SONRA KUCAKLAYABİLDİ”

Bebeğini 20 gün sonra kucağına alma mutluluğunu yaşayan anne Feride Öden, üçüncü kez anne olmasına rağmen çok değişik duygular hissettiğini ifade etti. Sağlıklı olduğu için ve yanlarına geldiği için çok sevindiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Her şeye rağmen zorlu bir süreç yaşasalar da, bebeklerini sağlıkla kucağına alabildikleri için mutluluğunu paylaştı.