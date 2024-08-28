Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu

Bursa Mudanya'ya bağlı kırsal Eğerce ile Esence mahalleleri arasındaki sahilde ceset gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen erkek cesedinin kimlik tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.

CESET KANOYLA DENİZE AÇILDIKTAN SONRA KAYBOLANLARDAN BİRİNE AİT OLABİLİR

Cesedin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu arada, kayıp 2 arkadaşı arama çalışması Armutlu ilçesi ile Mudanya'nın Trilye Mahallesi açıklarında 4'üncü gününde devam ediyor.