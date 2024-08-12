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        Haberler Gündem Güncel Mudanya sahiline ceset vurdu | Son dakika haberleri

        Mudanya sahiline ceset vurdu

        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahilde ceset bulundu. 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:52
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        Mudanya sahiline ceset vurdu
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        Mudanya'ya bağlı Halitpaşa Mahallesi Mustafakemalpaşa Caddesi üzerindeki Jandarma Sosyal tesislerinin önündeki kıyıda ceset bulundu.

        Sahil güvenlik ekipleri cesedi sudan çıkardı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Savcılık, yakınları kayıp olanların güvenlik güçlerine başvurmalarını istedi.

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        #bursa mudanya
        #ceset
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