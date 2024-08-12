Mudanya sahiline ceset vurdu Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sahilde ceset bulundu. 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 12.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:52 facebook

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