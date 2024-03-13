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        Haberler Yaşam Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı'nın hayatı ve biyografisi

        Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı'nın hayatı ve biyografisi

        Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın hayatı vatandaşlar tarafından çokça merak edilmektedir. Pek çok olayın sır perdesini aralayan sunucu, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı'nın hayatı ve biyografisi… İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:13
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        Müge Anlı kimdir, kaç yaşında?
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        Gerek suç dosyalarını aydınlatması gerekse başarılı sunuculuğuyla dikkatleri üzerine toplayan Anlı’nın eğitim ve özel hayatı yurttaşlar tarafından araştırılmaktadır. Başarılı sunucunun hayatı ile ilgili detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Müge Anlı kaç yaşında, Müge Anlı kimdir, Müge Anlı nereli, Müge Anlı hayatı ile ilgili bilemeyen detaylar.

        Müge Anlı Kaç Yaşında?

        Müge Anlı Yüzbaşıoğlu 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İhsan Anlı'dır. Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir. Başarılı sunucu 50 yaşındadır.

        Müge Anlı Kimdir?

        19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

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        Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başladı. Şenay Düdek'le Kanal D'de magazin üzerine konuların konuşulduğu ve konukların ağırlandığı Dobra Dobra isimli bir program yaptı. Bir süre Pakize Suda ile programı sürdüren Anlı, magazinciliği bıraktı ve sunuculuğa geçti. ATV’de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

        Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı ATV’de sundu. Programın ismi Müge Anlı ile Mektubunuz Var idi.

        2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

        Müge Anlı Nereli?

        1973’te İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Arnavut kökenlidir. Çocukluk dönemini ise Fatih ilçesinde geçirmiştir.

        Müge Anlı Hayatı

        Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve ATV gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve ATV’de yayımlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı ATV’de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

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        Özel hayatı

        Arnavut kökenlidir. 1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten bir kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.

        Televizyon Programları

        2006-2008 Dobra Dobra

        2008-günümüz Tatlı Sert

        2010-2011 Mektubunuz Var

        2019 Güven Bana

        Ödüller Ve Adaylıklar

        • 2016 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu
        • 2018 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu
        • 2020 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu
        • 2021 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu
        • 2022 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu
        • 2023 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu
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