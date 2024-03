Esra Erol kimdir, kaç yaşında? Esra Erol'un hayatı ve biyografisi

Ülkemizin en iyi programcılarından biri olan Esra Erol, ekranların fenomen programı Esra Erol’da sunuculuk yapmakta ve yediden yetmişe herkesi ekran başına toplamayı başarmaktadır. Esra Erol kaç yaşında, Esra Erol kimdir, Esra Erol nereli, Esra Erol hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Esra Erol Kaç Yaşında?

12 Mayıs 1982 İstanbul'da doğan başarılı sunucu 41 yaşındadır.

Esra Erol Kimdir?

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

Esra Erol Nereli?

İstanbul doğumlu olan Esra Erol aslen Sinoplu’dur.

Esra Erol Hayatı

12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğan Esra Erol, kalabalık bir aileye sahiptir. 5 kız kardeşin ortancasıdır. Babası polistir. Aslen Sinoplu’dur. Erol Ailesi, Seyfi Erol'un tayini sebebiyle İstanbul'dan Kütahya'ya gitti. Esra Erol öğrenim hayatının büyük bir kısmını Kütahya'da tamamladı. Lisede Çini-Seramik Bölümü öğrencisidir. İlk olarak Açık öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Spikerlik ve diksiyon kurslarına gitti. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nü tamamladı. Boğa burcu olduğu bilinen Erol, şu an 41 yaşındadır.

Babası Seyfi Erol'un görevi sebebiyle farklı şehirlerde yaşadı. Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir kısmını Kütahya'da geçirdi. Kütahya'da öğrenim gördükten sonra yeniden İstanbul'a dönen başarılı programcının aslen Sinoplu olduğu bilinmektedir. Sinoplu Ayancıklı olan Esra Erol, başarılı sunuculuğuyla Atv'de uzun yıllardır program yapmaya devam etmektedir. Yaptığı programlar itibariyle adeta aileden biri gibi olan Erol'un özel hayatı da hayranları tarafından merak edilmektedir. Hayatını Ali Özbir ile birleştiren Esra Erol'un iki erkek çocuğu bulunmaktadır. Ünlü programcı ilk olarak 2011 yılında oğlu İdris Ali'yi, 2017 yılında da küçük oğlu Ömer Erol'u dünyaya getirmiştir.

Kariyer:

Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007

Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007

Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008

Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014

Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2017

Oyunculuk Deneyimi:

Kalp Gözü - TV Dizisi (Kanal 7) 2004

Başkan (TV Filmi) 2005

Tuzak (Banu) - TV Dizisi 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) - Sinema Filmi 2009

Kamerayla İzdivaç - Sİnema Filmi 2010

Ödüller:

Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu

Kristal Fare Medya Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu

magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Sosyal Sorumluluk Ödülü (Evlen Benimle)

Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu

Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri - Yılın En İyi Program Sunucusu

Kristal Fare Medya Ödülleri - En İyi Kadın Programı (Esra Erol'da Evlen Benimle)

MGD 19. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Kadın Program Sunucusu

magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü (Umut Evleri)

Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri - En Quality Tv Program Sunucusu

Kristal Fare Medya Ödülleri - En İyi Kadın Programı (Esra Erol'la)

Magnum Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu

Elele Avon Kadın Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Sahibi

magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Yılın Kadın Kuşak Programı (Esra Erol'da)

MGD 22. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu

magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Yılın TV Programı (Esra Erol'da)

Ayaklı Gazete Ödülleri - En İyi Gündüz Kuşağı Programı (Esra Erol'da)[5]

Ayaklı Gazete Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu - En İyi Gündüz Kuşağı Programı

İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Sunucusu

The Best Of Time Ödülleri - En İyi Kadın Kuşak Programı (Esra Erol'da)

MGD 26. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Gündüz Kuşağı Programı (Esra Erol'da)

İstanbul Üniversitesi 8. Altın 61 Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Sunucusu

Ayaklı Gazete Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu