Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Meteoroloji açıkladı! Türkiye sağanak yağışların etkisi altında... - Son dakika 14 Mart hava durumu...

        Meteoroloji açıkladı! Türkiye sağanak yağışların etkisi altında...

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Güneydoğu Anadolu dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Edirne, Bursa ile kıyı Ege ve Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenirken, Doğu Anadolu'da kuvvetli lodos var. Bölgede çığ tehlikesine karşı da uyarı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 14.03.2024 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu 14°

        İzmir

        Güneşli 19°

        Antalya

        Yağmurlu 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 14°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 21°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 19°

        Gaziantep

        Güneşli 17°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        REKLAM

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Kayseri'deki yangında 4 çocuk annesi öldü
        Kayseri'deki yangında 4 çocuk annesi öldü
        Wilders Başbakanlıktan vazgeçti
        Wilders Başbakanlıktan vazgeçti
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kentsel dönüşüme giren 5 katlı bina çöktü
        Kentsel dönüşüme giren 5 katlı bina çöktü
        Avusturya ve Rusya arasında 'sınır dışı' krizi
        Avusturya ve Rusya arasında 'sınır dışı' krizi
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama