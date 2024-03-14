Meteoroloji açıkladı! Türkiye sağanak yağışların etkisi altında... Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Güneydoğu Anadolu dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Edirne, Bursa ile kıyı Ege ve Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenirken, Doğu Anadolu'da kuvvetli lodos var. Bölgede çığ tehlikesine karşı da uyarı yapıldı

Habertürk Giriş: 14.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 14.03.2024 - 07:31 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL