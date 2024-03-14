Hatay semalarında leyleklerin göç yolculuğu
İlkbaharın gelişinin sembolü olan leyleklerin Hatay semalarındaki yolculuğu görsel şölen oluşturdu.
Giriş: 14.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:42
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Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Türkiye'ye giriş noktası olan Hatay’da binlercesi görülmeye başlandı.
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Leyleklerin göç yolculuğu adeta görsel şölen oluşturdu.
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Kentin farklı noktalarında sürüler halinde uçan leyleklerin gökyüzündeki süzülüşleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.