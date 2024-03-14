Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere 11 Mart tarihli acele kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı.

Muğla Milas'ta kömür maden sahasının genişletilmesine yönelik çalışmalar sırasında protesto gösterilerine de sahne olan Akbelen Ormanı'yla karara ilişkin dikkat çeken bir itiraz AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan gelmişti.

Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taleplerini ilettiğini belirten Ayaydın, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, 2 ayı aşkın süredir yaptığım saha çalışmalarında Muğla’nın denizine, yeşiline sahip çıkılması gerektiğini sürekli vurguladım ve vurgulamaya da devam edeceğim. Nitekim, bu konudaki samimiyetimi Fethiye ve Marmaris körfezindeki deniz kirliliğine yönelik çabalarımı dikkate alarak test edebilirsiniz. Bu konuyu Cumhurbaşkanı’mıza ilettiğim anda gördüğüm ilgi ve hızlı reaksiyondan aldığım cesaretle, bu kamulaştırma konusunda da kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim. Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kamulaştırmadan etkilenecek hemşehrilerimize yardımcı olacak ve desteklerini esirgemeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Ayaydın’ın bu açıklamasından birkaç saat sonra yayımlanan Resmi Gazete'de yeni karar ile acele kamulaştırmaya ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı.