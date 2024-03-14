ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek tutarsız değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e silah göndermeye devam edeceklerini, aynı zamanda Gazze'de sivillerin korunması ve ihtiyaç duydukları insani yardıma erişmeleri için de çalıştıklarını ve bu iki politikanın birbiriyle çelişmediğini savundu.

Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son gelişmeleri ve ABD yönetiminin bu konudaki politikalarını değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in kendini "Hamas'a karşı koruması" ve "bir daha 7 Ekim saldırısının yaşanmaması" için Tel Aviv'e gerektiği ölçüde silah ve askeri yardım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail'e silah göndermeye devam edip etmeyecekleri ya da bunu koşula bağlayıp bağlamayacaklarına ilişkin net bir değerlendirme yapan ABD'li Bakan, "İsrail'in kendi güvenliği için gerekli savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmak bizim taahhüdümüz ve bu kalıcı bir taahhüt." ifadesini kullanarak, gündemlerinde silah kesintisi konusunun olmadığını söyledi.

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İsrail'in, buna karşın, Gazze'deki sivilleri hedef almama konusunda sorumluluğu bulunduğunu ve bunu İsrail tarafıyla her görüşmelerinde gündeme getirdiklerini de vurgulayan Blinken, "bölgede hiçbir sivilin öldüğünü görmek istemediklerini" kaydetti.

Blinken, bir soru üzerine, "İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek tutarsız değil." dedi.