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Haberler Magazin Müge Boz-Caner Erdeniz çifti kızları Vina ile alışveriş turunda - Magazin haberleri
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Müge Boz-Caner Erdeniz çifti alışveriş turunda

Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren Müge Boz, önceki gün eşi ve kızı Vina ile çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Birkaç eksiğimiz vardı onları almak için geldik" dedi

Müge Boz-Caner Erdeniz çifti kızları Vina ile alışveriş turunda - Magazin haberleri
"Eksiklerimizi aldık"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve 2 yaşındaki kızı Vina ile birlikte geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Ailesiyle birlikte alışveriş turuna çıkan 38 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, "Birkaç eksiğimiz vardı, onları almak için geldik." dedi. Her şeyin yolunda olduğunu ifade eden çift, daha sonra otomobillerinin gelmesiyle birlikte evlerinin yolunu tuttu.

BARCELONA'DA EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan 2019'da Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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