"SENİ ÇOK SEVİYORUM AŞKIM"

Müge Boz, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine şu notu düştü:

Seninle beraberken hayat o kadar sevgi dolu bir yolculuk ki... Nerede olursak olalım, kalplerimize hep kocaman gülücükler atmamızı çok seviyorum.

İyi ki tanıştığımız o gün, ikimiz de hiç istemesek de o sergi açılışına gitmişiz. İçimizden, sevgi dolu bir ses bizi bir araya getirmek için o sergiye götürmüş demek ki... Seni çok seviyorum aşkım.