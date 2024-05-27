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        Haberler Magazin Müge Boz, doğuma günler kala isyan etti: Panikleteceğini kimse düşünmüyor mu? - Magazin haberleri

        Müge Boz, doğuma günler kala isyan etti

        İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, doğuma günler kala yayımladığı bir mesajla isyan etti; "Doğum yapacak bir anneyi panikleteceğini kimse düşünmüyor mu?"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:13
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        13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen, kızı Vina'yı ise aynı yıl kasım ayında kucağına alan oyuncu Müge Boz, şu sıralar ikinci bebeğine kavuşma hazırlığında.

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        DOĞUMA GÜNLER KALA SİTEM ETTİ

        Sosyal medya hesabından sık sık hamilelik sürecine dair kesitler yayımlayan Müge Boz, bu kez doğuma günler kala sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

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        "PANİKLETECEĞİNİ KİMSE DÜŞÜNMÜYOR MU?"

        Sözlerine; "Doğum zamanı yaklaştıkça etraftan sıkça duyduğum bir laf var; Allah kurtarsın" şeklinde başlayan Müge Boz, daha sonra cümlelerini şöyle sürdürdü: Hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulunması gereken bir şey? Doğum yapacak bir anneye hapishanedekilere de söylenen cümlenin aynısının söylenmesinin onu daha da panikleteceğini kimse düşünmüyor mu? Neden hamilelik ve annelikle ilgili bu olumsuz söylemler dilimize yerleşmiş? Bu düşüncelerle son haftama giriş yapıyorum.

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        BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DOĞUMDA ÖĞRENECEK

        Öte yandan Müge Boz, bebeğinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmeme kararı aldığını söylemişti. Boz, kızı Vina'nın cinsini de doğumda öğrenmişti.

        #müge boz
        #doğum
        #ikinci bebek
        #hamilelik
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