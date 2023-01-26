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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müge Boz: Evde tanımadığımız insan istemiyoruz

2019'da kızları Vina'yı kucaklarına alan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, muhabirlerin sorularını yanıtladı. İkili, basın mensuplarına, "Biz bakıcı tercih etmiyoruz. Akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı geliyor. İş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince biz ilgilenmek istiyoruz. Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz" dedi

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  • Müge Boz: Evde tanımadığımız insan istemiyoruz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, Etiler'deydi. İkili, bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    Arkadaşlarıyla yemeğe geldiklerini söyleyen çift, "Bir an önce kızımız Vina'nın yanına gitmek için erken çıktık. Bugün babaannesine bıraktık" dedi.
  • Müge Boz: Evde tanımadığımız insan istemiyoruz - Magazin haberleri

    "EVDE TANIMADIĞIMIZ İNSAN İSTEMİYORUZ"

    Muhabirlerin 'bakıcı' sorularına da yanıt veren ikili, "Biz tercih etmiyoruz. Akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı geliyor. Bugüne kadar böyle geldi, böyle de gidiyor. Her ailenin farklı bir dinamiği var. İş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince biz ilgilenmek istiyoruz. Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz. Çekirdek ailemizle mutluyuz" açıklamasında bulundu.
  • Müge Boz: Evde tanımadığımız insan istemiyoruz - Magazin haberleri

    "HAMİLELİK" AÇIKLAMASI

    Ayrıca 2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturan Müge Boz-Caner Erdeniz çifti, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Şimdilerde mutlu evliliklerini sürdüren çiftin, yeniden 'bebek' sevinci yaşadığı dedikoduları ortaya atılmıştı. Boz'un ikinci kez anne olmaya hazırlandığı ileri sürülmüştü.

    Ünlü oyuncu, hakkında çıkan haberlerin ardından "hamilelik" iddialarına yanıt vermişit. Konuyla alakalı açıklama yapan Müge Boz, "Arkadaşlar şu anda hamile değilim. Böyle bir şey olsa hemen sizlerle bu güzel haberi paylaşıyor oluruz" şeklinde konuşmuştu.
  • Müge Boz: Evde tanımadığımız insan istemiyoruz - Magazin haberleri

    "BENİM GÖNLÜMDE HEP ÜÇ ÇOCUK VAR"

    Boz, daha önce, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık..." yanıtını vermişti.
  • Müge Boz: Evde tanımadığımız insan istemiyoruz - Magazin haberleri

    AŞKLARI FİLM OLUYOR

    Öte yandan Caner Erdeniz, "Müge, bu aralar senaryo yazıyor ve bu senaryo bizim aşkımızı senaryoya dönüştürüyor. Bu Müge'nin bir hayaliydi ve bunu gerçekleştiriyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Müge Boz: Evde tanımadığımız insan istemiyoruz - Magazin haberleri

    "NE ZAMAN ÇEKİLİR BİLMİYORUM"

    Eşinin sözlerine karşılık Boz da, "Böyle bir hayalim vardı... Artık belki karavanda yazmaya devam ederim. Ne zaman çekilir, oyuncular biz mi oluruz bilmiyorum." diye konuşmuştu.

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