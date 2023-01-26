Müge Boz: Evde tanımadığımız insan istemiyoruz

"EVDE TANIMADIĞIMIZ İNSAN İSTEMİYORUZ"



Muhabirlerin 'bakıcı' sorularına da yanıt veren ikili, "Biz tercih etmiyoruz. Akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı geliyor. Bugüne kadar böyle geldi, böyle de gidiyor. Her ailenin farklı bir dinamiği var. İş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince biz ilgilenmek istiyoruz. Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz. Çekirdek ailemizle mutluyuz" açıklamasında bulundu.