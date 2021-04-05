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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kavganın sonu kötü bitti! Göğsüne sapladığı bıçak sonu oldu
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Muğla'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Melisa Kılıç (25),tartıştığı eşi Burkan Kılıç'ı (28) bıçaklayarak öldürdü.

SON DAKİKA: Kavganın sonu kötü bitti! Göğsüne sapladığı bıçak sonu oldu

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Melisa Kılıç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dalaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Ortaca Adliyesine sevk edildi.

Melisa K. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Zanlının ilk ifadesinde, eşiyle 2 yıl önce evlendiğini, zaman zaman tartışma yaşadıklarını, olay gecesi de eşinin alkollü olduğunu, aralarında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandığını, çıkan arbedede eşinin elindeki bıçağın göğsüne saplandığını söylediği öğrenildi.

Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde dün Burhan Kılıç (28) ile Melisa Kılıç (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Burhan Kılıç, bıçakla yaralanmış, ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Burhan Kılıç yolda yaşamını yitirmişti.

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