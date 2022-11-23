Muğla'da internetten 2 milyon liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Kıskaç' isimli operasyonda, 44 ayrı olayda 2 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Azeri uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin Pınar Mahallesinde oturan Alican Y., internet alışveriş sitesi üzerinden cep telefonu satın almak için kendisine verilen iban numarasına 9 bin lira yatırdığını, ürünün gönderilmemesi üzerine dolandırıldığını ileri sürerek jandarmaya şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, detaylı araştırmalar sonucu, ilan sahibi M.S.'nin bankalardaki hesap hareketlerini inceledi. Aynı gün paranın farklı hesaplara EFT yapıldığının görülmesi üzerine, Azeri uyruklu G.B., J.S. ile H.U.ve A.E.'nin birbirileri ile bağlantılı oldukları, bu işlemleri organize şekilde yaptıkları ve Türkiye genelinde 44 ayrı dolandırıcılık olayından yaklaşık 2 milyon lira hesaplarına geçirdikleri tespit edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Mersin'de 21 Kasım günü 4 kişinin kaldıkları evlere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 banka kartı, 2 laptop, 6 cep telefonu, 9 simkart, 1 hesap hareketlerinin yazılı olduğu ajanda, mobil bankacılık hesabında 238 bin lira ele geçirildi. Muğla'ya getirilen ve jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve J.S. tutuklandı, H.U. ve A.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-23 21:35:53



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