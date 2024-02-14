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        Bodrum'da halk plajında temizlik yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajında toplanan atıklar ayrıştırılarak atık merkezine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:58
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        Bodrum'da halk plajında temizlik yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajında toplanan atıklar ayrıştırılarak atık merkezine götürüldü.

        Deniz Çöpü İzleme Programı kapsamında, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi iş birliğinde Yalı Mahallesi Gerenkuyu Halk Plajı'nda temizlik yapıldı.

        Etkinliğe TÜRÇEV Muğla Șubesi üyeleri, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle Saliha Veysel Oktay Ortaokulu'ndan öğrenciler katıldı.

        Kıyıda yaklaşık iki saat süren çalışmalarda toplanan atıklar ayrıştırılarak atık merkezine götürüldü.

        Program kapsamında aynı bölgede yılda dört kez yapılan çalışmayla deniz çöpü sorunuyla mücadele amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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