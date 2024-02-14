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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, İl Seçim Kuruluna adaylık başvurusu yaptı

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, İl Seçim Kuruluna gelerek büyükşehir belediye başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:55
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, İl Seçim Kuruluna adaylık başvurusu yaptı
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, İl Seçim Kuruluna gelerek büyükşehir belediye başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

        Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak Adliye Sarayına gelen Ayaydın'ın, başvuru dilekçesi AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça tarafından, İl Seçim Kurulu Başkanı Ercan Arslan'a teslim edildi.

        Ayaydın, adliye önünde gazetecilere, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

        Kendisine gösterilen bu güvene layık olmaya çalışacağını belirten Ayaydın, "Sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum. Her eve girerek, her eli sıkarak Muğlalı hemşehrilerime gerçek belediyecilik anlayışı çerçevesinde projelerimizi anlatacağız, desteklerini isteyeceğiz. Teşkilatlarımızın gücü arkamızda. Bu ipi göğüsleyeceğimizden hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

        İl Başkanı Gültekin Akça ise Ayaydın'ın adaylık sürecini atılan imzalarla resmileştirdiklerini belirterek, daha güçlü bir şekilde çalışarak 31 Mart'a kadar herkese projelerini anlatmak istediklerini dile getirdi.

        MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat da Cumhur İttifakı olarak hedeflerinin bütün ilçeleri kazanmak ve bunu büyükşehir belediye başkanlığı ile de taçlandırmak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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