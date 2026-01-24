Muğla'da AK Parti il ve ilçe binalarına Türk Bayrağı asıldı

Muğla'da, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısının ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından il ve ilçe teşkilat binalarına Türk bayrağı asıldı.



İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından teşkilat binalarına Türk bayrağı asarak, milli birlik ve beraberlik mesajı verildiği belirtildi.



Türk bayrağının milletin birliğinin, bağımsızlığının ve ortak geleceğinin en güçlü sembolü olduğu vurgulanan açıklamada, bayrağa yönelik her türlü saldırının, milletin birlik ve beraberlik ruhunu hedef aldığına dikkati çekildi.



Teşkilat binalarına asılan ay-yıldızlı bayraklarla, milli değerlere olan sarsılmaz hassasiyetin kararlılıkla ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, "Bayrağımız indirilemez. Milletimizin iradesi asla teslim alınamaz." ifadelerine yer verildi.

