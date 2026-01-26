Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:33 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:33
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda durdurulan bir araçta ve şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları tespit edilen ormanlık alanda yapılan aramada, 1 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

