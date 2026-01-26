Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda durdurulan bir araçta ve şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları tespit edilen ormanlık alanda yapılan aramada, 1 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

