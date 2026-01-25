Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Tirhandil Cup Kış Trofesi'nin üçüncü etabı tamamlandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde onuncusu gerçekleştirilen Tirhandil Cup Kış Trofesi'nde üçüncü ayak yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 20:34 Güncelleme: 25.01.2026 - 20:34
        Tirhandil Cup Kış Trofesi'nin üçüncü etabı tamamlandı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde onuncusu gerçekleştirilen Tirhandil Cup Kış Trofesi'nde üçüncü ayak yarışları tamamlandı.

        Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği ve yerel yönetimlerin destekleri ile Era Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışlara 9 teknede 70 sporcu katıldı.

        Bodrumspor Yelken Etabı olarak düzenlenen üçüncü ayak mücadelesinde yelken açan sporcular, farklı hava koşullarında en iyi dereceyi elde etmek için çaba harcadı.

        Bodrum açıklarında iki günü kapsayan yarışlarda, "Hızır 1" isimli teknenin ekibi birinci, "Bastarda" ikinci ve "Gargantua" ekibi de üçüncü oldu.

        6 ayaktan oluşan organizasyon 28 Şubat-1 Mart'taki 4. etap yarışları ile devam edecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

