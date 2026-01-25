Muğla'da karısını tüfekle vurarak yaralayan kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı. Süleyman Demirel Bulvarı 638 Sokak'ta Veli K, eşi Hatice M'yi tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan kadın, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Veli K. ise İlçe Emniyet Müdürliğü Asayiş Büro Amirliği ekibince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

