Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da karısını tüfekle vurarak yaralayan kişi tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:59 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da karısını tüfekle vurarak yaralayan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısını tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

        Süleyman Demirel Bulvarı 638 Sokak'ta Veli K, eşi Hatice M'yi tüfekle ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan kadın, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Veli K. ise İlçe Emniyet Müdürliğü Asayiş Büro Amirliği ekibince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 'Gezen Tartı' vatandaşların hizmetinde
        Bodrum'da 'Gezen Tartı' vatandaşların hizmetinde
        Akyaka'da güneşli hava sahilleri doldurdu
        Akyaka'da güneşli hava sahilleri doldurdu
        Bodrum FK, Sakarya'da çıkış arayacak
        Bodrum FK, Sakarya'da çıkış arayacak
        Muğlaspor tam gaz devam
        Muğlaspor tam gaz devam
        Fethiyespor devamını getiremedi
        Fethiyespor devamını getiremedi
        Bodrum'da Tirhandil Cup Kış Trofesi'nin üçüncü etabı başladı
        Bodrum'da Tirhandil Cup Kış Trofesi'nin üçüncü etabı başladı