        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da Tirhandil Cup Kış Trofesi'nin üçüncü etabı başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde onuncusu gerçekleştirilen Tirhandil Cup Kış Trofesi'nde üçüncü ayak yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 20:17 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:17
        Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği ve yerel yönetimlerin destekleri ile Era Yelken Kulübü tarafından organize edilen yarışlara 9 teknede 70 sporcu katıldı.

        "Bodrumspor Yelken Etabı" olarak düzenlenen üçüncü ayak mücadelesinin ilk günü, İçmeler, Görecek Adası ve Karaada arasında kurulan parkurda geçildi.

        Yarışların bilgilendirme toplantısında konuşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, Bodrum Yarımadası'nda yelkenciliğin en fazla desteklenmesi gereken sporlardan biri olduğunu söyledi.

        Türk, genellikle Bodrum'a özgü olarak bilinen ve ilçede yapılan tekne türlerinden biri olan tirhandillerin tanıtılması amaçlanan organizasyona destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Organizasyonun üçüncü etabı yarın tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

