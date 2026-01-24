Habertürk
        Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı

        Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Fatma Girik için ölümünün dördüncü yılında Bodrum'daki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 24.01.2026 - 16:20 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:20
        Torba Mezarlığı'ndaki anma programında sevenleri Girik için dua etti.

        Sanatçının kardeşi Müyesser Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatma Girik'i çok özlediklerini söyledi.

        Ünlü sanatçının resimlerine bakıp ağladıklarını dile getiren Girik, "Dua ediyoruz. Kalbimizde." dedi.

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik, 28 Ocak 2022'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        Girik'in cenazesi 2015'te vefat eden hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti.

