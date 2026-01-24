Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da 14 gündür haber alınamayan kişi ormanlık alanda bulundu

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişi, ormanlık alanda bulundu.

        Giriş: 24.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:43
        Çaykenarı Mahallesi'ndeki evinden 10 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Şakir Şunka'ya (43), bölgede arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sağ olarak ulaşıldı.

        Bayır Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan Şunka'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Olay

        Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şunka (43), 10 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak'ta jandarmaya bildirmişti. Aracının Bayır Mahallesi yakınlarında görülmesi üzerine jandarma, orman ve AFAD ekibi ile İHH gönüllülerinin desteğiyle bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

