Muğla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Gerişburnu Mahallesi Saklıkent Kavşağı'nda duramayan kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 7 otomobile çarptı. İhbar üzerine 4 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.