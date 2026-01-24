Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 19:39 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Gerişburnu Mahallesi Saklıkent Kavşağı'nda duramayan kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 7 otomobile çarptı.

        İhbar üzerine 4 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!

        Benzer Haberler

        Fethiyespor – Aliağa Futbol: 1-3
        Fethiyespor – Aliağa Futbol: 1-3
        Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
        Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
        Sabah namazında buluştular
        Sabah namazında buluştular
        Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı
        Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı
        Muğla'da görme engelli yolcuya yardım eden sürücü ödüllendirildi
        Muğla'da görme engelli yolcuya yardım eden sürücü ödüllendirildi
        Seydikemer'de 14 gündür kayıp şahıs sağ bulundu
        Seydikemer'de 14 gündür kayıp şahıs sağ bulundu