        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Kavaklıdere Belediyesi'nde kadrolu işçilere zam yapıldı

        Kavaklıdere Belediyesinde görev yapan kadrolu çalışanlara yüzde 40 zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 08:53 Güncelleme: 24.01.2026 - 08:57
        
        Kavaklıdere Belediyesinde görev yapan kadrolu çalışanlara yüzde 40 zam yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ve 2026-2027 ile 2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesiyle kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 zam yapıldı.

        Alınan karar doğrultusunda en düşük net maaş 82 bin liraya yükseltildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Demir, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

