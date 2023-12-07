Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 02:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 02:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        8ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 organizatörden 8'i tutuklanırken, 2 Rus uyruklu kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Fırtına kupada üç golle turladı
        Fırtına kupada üç golle turladı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Padişah torunu Filistin’in dünü ve bugününü anlattı
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        17 yaşındaki kızlarını öldürdükleri iddia edilen anne baba için akıl sağlığı raporu istendi
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Bodrum'da gözaltına alınan 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 8'i tutuklan...
        Bodrum'da gözaltına alınan 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 8'i tutuklan...
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin anne ve babasının yargılanması...
        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin anne ve babasının yargılanması...
        Muğla'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Muğla'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Yatağında ölü bulunan Gamze'nin tutuklu anne ve babası için akıl sağlığı ra...
        Yatağında ölü bulunan Gamze'nin tutuklu anne ve babası için akıl sağlığı ra...
        Muğla'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
        Muğla'da sahilde ölü caretta caretta bulundu