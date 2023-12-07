Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı (3)
8ŞÜPHELİTUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 organizatörden 8'i tutuklanırken, 2 Rus uyruklu kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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