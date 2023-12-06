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        Muğla'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:56 Güncelleme: 06.12.2023 - 20:04
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        Muğla'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 48 EK 463 plakalı otomobil ile 48 NK 575 plakalı otomobil, Muğla - Yatağan kara yolu Bozarmut mevkisi cezaevi kavşağında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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