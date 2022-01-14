Marmaris'te dolu nedeniyle hasar gören araçlar sanayi sitesini doldurdu



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 4 gün süren dolu ve kuvvetli yağmurda hasar gören araçlar sanayi sitesini doldurdu. 170 hasarlı aracın 12 kaporta dükkanında onarım için beklediği belirtildi.

Marmaris ve 13 kırsal mahallesinde, 8 Ocak'ta başlayan kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. 20 dakika boyunca yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Dolunun ardından aralıklarla yağan yağmur, düne kadar devam etti. Dolu nedeniyle birçok araçta hasar oluştu. Havanın normale dönmesiyle birlikte bugün araç sahipleri tamircilerin yolunu tuttu.

Yoğunluk nedeniyle araç sahipleri anahtarlarını ustalara teslim edip, gitti. Marmaris Sanayi Sitesi'ndeki 12 oto kaporta ve boya tamirhanesinde toplam 170 aracın tamir için beklediği belirtildi. Göçük düzeltme işleminin hasar durumuna göre 4 saat ile 1 gün arasında sürdüğü sanayi sitesinde fiyatların ise 400 liradan başlayıp 1500 liraya kadar çıktığı öğrenildi. Boya işlemi gerektiren durumlarda fiyatların 2 bin 500 ile 4 bin liraya kadar çıktığı kaydedildi.

Araç kaporta, bakım ve tamir atölyesi işletmecisi Erdal Dinçsoy, "Genellikle dolu hasarı için bize geldiler. Araçların çoğunlukla tavan cam, stop lambası ve çevresinde ağır hasar oluştu. Kasko ve sigorta işlemlerine göre hasarlar gideriliyor. Özen gösterilmesi gereken bir işlem olduğu için uzun sürüyor. Şafak vakti dükkanımızı açıp 16 saat boyunca araçların onarımı için çalışıyoruz" dedi.

Kaporta ustası Ahmet Gencen ise, "Demir çubuklarla özellikle otomobillerin tavan kısımları düzeltiliyor. Hasar durumuna göre 4 saat ile bir gün arasında bir çalışma gerekiyor. Göçük düzeltme titizlik gereken bir işlem bu nedenle emeği büyük ve özveri istiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2022-01-14 17:49:13



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