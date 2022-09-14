Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını 0:00 / 0:00

İHA

Yangın, rüzgarın şiddeti ile büyürken, bazı yerleşim yerlerini de tehdit ettiği bildirildi.

Yangın gece yarısı Gökova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alevleri gören vatandaşlar sokağa dökülürken yangını söndürmek için orman söndürme ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Bu arada rüzgarın da şiddeti ile alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.