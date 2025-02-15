'Muhabbet Kralı', Habertürk TV'de
Usta şovmen Okan Bayülgen, sevilen programı 'Muhabbet Kralı' ile çok yakında Habertürk TV'de yeniden izleyicilerle buluşacak. Programın yayınlanan ilk tanıtımı; büyük bir merak uyandırıp, heyecan yarattı
Giriş: 15.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:07
Derin, tutkulu ve eğlenceli bir programla karşımıza çıkmaya hazırlanan Okan Bayülgen, yine ekranlara damgasını vuracak. Yıllardır yaptığı programlarla Türk televizyonculuğunun önemli isimlerinden biri olan Bayülgen, 'Muhabbet Kralı' ile yine çok konuşulacak.
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