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        Haberler Televizyon 'Muhabbet Kralı' Habertürk TV'de

        'Muhabbet Kralı', Habertürk TV'de

        Usta şovmen Okan Bayülgen, sevilen programı 'Muhabbet Kralı' ile çok yakında Habertürk TV'de yeniden izleyicilerle buluşacak. Programın yayınlanan ilk tanıtımı; büyük bir merak uyandırıp, heyecan yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:07
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        'Muhabbet Kralı', Habertürk TV'de
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        Derin, tutkulu ve eğlenceli bir programla karşımıza çıkmaya hazırlanan Okan Bayülgen, yine ekranlara damgasını vuracak. Yıllardır yaptığı programlarla Türk televizyonculuğunun önemli isimlerinden biri olan Bayülgen, 'Muhabbet Kralı' ile yine çok konuşulacak.

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        #okan bayülgen
        #muhabbet kralı
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