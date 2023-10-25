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        Muhammed Gimri dünya şampiyonu

        Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Muhammed Gimri altın, Adil Mısırcı gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 00:00 Güncelleme: 25.10.2023 - 00:00
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        Muhammed Gimri dünya şampiyonu
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        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın 2. gününde serbest stil 61, 74, 86, 92, 125 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.

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        Muhammed Gimri, 92 kilo finalinde karşılaştığı Avrupa Gençler Şampiyonası finalisti Moldovalı Ion Demian 4-3 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

        Muhammed böylece Türkiye'ye, 2017'den bu yana düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stildeki ilk altın madalyasını getirdi.

        125 kiloda mindere çıkan Adil Mısırcı ise ABD'li Wyatt Avery Hendrickson'a karşı çıktığı finali teknik üstünlükle (13-3) kaybederek gümüş madalya aldı.

        Sabah seansındaki elemelerde güreşen milli sporculardan Yusuf Demir (57 kilo) şampiyonaya veda etti. Abdullah Toprak (65 kilo), Burak Sinin (70 kilo), Okan Tahtacı (79 kilo) ve Oktay Çiftçi (97 kilo) ise yenildikleri rakiplerinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti.

        Şampiyonada yarın serbest stil 57, 65, 70, 79, 97 kilodaki repesaj ve madalya müsabakalarının yanı sıra kadınlar 50, 55, 59, 68, 76 kiloda elemeler ve yarı final maçları yapılacak.

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