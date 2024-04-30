29 Nisan 1979'da hayata vedan eden merhum sanatçı Muhsin Ertuğrul, vefatının 45'inci yıl dönümünde unutulmadı. Ertuğrul, kabri başında anıldı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, anma töreninde yaptığı konuşmada; "Bu yıl dönümünde burada daha kalabalık olmayı umut ederdim. Özellikle sanat yönetmenliğine oturduktan sonra Ertuğrul ile daha çok sohbet eder hale geldim. Çok büyük emeklerle bugün tiyatromuz bu hale gelmiş" dedi.

Şehir Tiyatroları Eski Genel Yayın Yönetmeni ve Baş Dramaturg Hilmi Zafer Şahin de şunları kaydetti: Muhsin Ertuğrul olmasaydı ne olurdu? O olmasaydı tiyatro kurumsallaşabilir miydi? Tiyatro okulları açılabilir miydi? Bilgi, birikim ve yeteneğin bir araya geldiği sanat yapıları oluşturulabilir miydi? Devletin ya da yerel yönetimlerin tiyatro bakışı sağlanabilir miydi? Tiyatrocuların bütün sorunlarına rağmen güvenceleri Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları aracılığıyla örnek oluşturabilir miydi? Yazarların telif haklarının korunması, tiyatroda her mesleğin bir kimlik bulması ve adının konması, yine özel tiyatroların bu ülke için ne anlam ifade ettiği, yaptığı çalışmaların bütününe bakıldığında belki Muhsin Ertuğrul'un yerini daha iyi anlarız diye düşünüyorum.