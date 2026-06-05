'Muhtemel Aşk'ın ikinci afişi yayınlandı

SHOW TV’nin merakla beklenen, MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Muhtemel Aşk' dikkat çeken sosyal medya afişiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan yeni afiş, dizinin merkezindeki aşk hikâyesine ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkilere dair merakı daha da artırdı.

Romantik komedi türündeki yapımın ikinci afişinde, hikâyenin kahramanları arasındaki duygusal çekim ve seçimlerin yaratacağı ikilemler ön plana çıkıyor. Aşkın, tesadüflerin ve hayatın sürprizlerinin iç içe geçtiği dizinin enerjisi afişe de yansırken, karakterlerin ifadeleri izleyicilere hikâyenin dinamik yapısına dair güçlü ipuçları veriyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' sıcak anlatımı, eğlenceli dili ve romantizmi merkezine alan hikâyesiyle yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber’in yer aldığı 'Muhtemel Aşk', çok yakında SHOW TV’de!