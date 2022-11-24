'Müjdemi İsterim'in Almanya galası gerçekleşti

Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği 'Müjdemi İsterim', Türkiye'nin ardından turne yolculuğuna Almanya 'da devam etti ve oyuncular Berlin'de hayranlarıyla buluştu.

Almanya'da basının karşısına çıkan Ahmet Kural ve Ecem Erkek, uzun bir aradan sonra Berlin'de olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili, filmi seyirciyle birlikte izledi. Gösterim sonrasında tebrikleri kabul eden oyuncular, salonda dakikalarca alkışlandı ve duygularını dile getirdi.

Ahmet Kural, "Başta yapımcımız sevgili Erol Avcı'ya teşekkür ediyoruz. Ecem'e ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum, onunla oynamak benim için hayaldi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir' dedi.

Ecem Erkek de "Sizinle beraber filmi izlemek ayrı bir keyifti çok teşekkür ederiz. Heyecanınız, gülmeleriniz, kahkahalarınız çok güzeldi hepsini aldık koyduk kalbimize Türkiye'ye öyle döneceğiz" diye konuştu.