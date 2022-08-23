Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız

"BİR GÜN KIZIMIZ OLURSA ADI 'PERA' OLSUN DEDİK"

Daha önce samimi açıklamalarda bulunan Şensoy, eşi Cem Öget ile 3. evlilik yıl dönümlerinde kızlarını kucaklarına aldıklarını ifade etmişti. Müjgan Ferhan Şensoy, bebeğin ismine nasıl karar verdiklerini ise şöyle anlatmıştı:

Cem'le tanıştığımızda 'Pera'daki Hayalet' diye bir oyun yazıyordum. O süreçte Cem, bana büyük ilham kaynağı oldu. Birlikte düşündük, çalıştık, müzikler yazıldı ve sahneye kondu. İkimiz de Beyoğlu'nda yaşıyor, buranın tarihine müthiş bir ilgi ve hayranlık duyuyorduk. Hem aşkımızın başladığı yer olmasından hem de bizim Pera'ya olan aşkımızdan ötürü, 'Pera çok güzel bir isim. Bir gün bir kız çocuğumuz olursa adı Pera olsun.' dedik.