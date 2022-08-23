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Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız

Müjgan Ferhan Şensoy-Cem Öğet çifti, bir yaşına basmaya hazırlanan kızları Pera'nın doğum günü için çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Şensoy, "Pera'nın ilk doğum günü partisini unutmasını istemiyoruz ve merak içindeyiz." ifadelerini kullandı

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  • Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçen yıl 6 Eylül'de kızları Pera'yı kucaklarına alan Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet, önceki gün objektiflere yansıdı. Kızları ile birlikte yürüyüş yapan çift, basın mensuplarıyla sohbet etti.
  • Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız - Magazin haberleri

    "ÇOK HEYECANLIYIZ"

    Muhabirler Şensoy'a, "Bu heyecanınızı neye borçlusunuz?" sorusunu yöneltti. Ünlü isim, "Pera bir yaşına girecek. Biz anne ve baba olarak çok heyecanlıyız. Pera'nın ilk doğum günü partisini unutmasını istemiyoruz ve merak içindeyiz." dedi.
  • Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız - Magazin haberleri

    "BİR GÜN KIZIMIZ OLURSA ADI 'PERA' OLSUN DEDİK"

    Daha önce samimi açıklamalarda bulunan Şensoy, eşi Cem Öget ile 3. evlilik yıl dönümlerinde kızlarını kucaklarına aldıklarını ifade etmişti. Müjgan Ferhan Şensoy, bebeğin ismine nasıl karar verdiklerini ise şöyle anlatmıştı:

    Cem'le tanıştığımızda 'Pera'daki Hayalet' diye bir oyun yazıyordum. O süreçte Cem, bana büyük ilham kaynağı oldu. Birlikte düşündük, çalıştık, müzikler yazıldı ve sahneye kondu. İkimiz de Beyoğlu'nda yaşıyor, buranın tarihine müthiş bir ilgi ve hayranlık duyuyorduk. Hem aşkımızın başladığı yer olmasından hem de bizim Pera'ya olan aşkımızdan ötürü, 'Pera çok güzel bir isim. Bir gün bir kız çocuğumuz olursa adı Pera olsun.' dedik.
  • Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız - Magazin haberleri

    "DÜNYAMIZI AYDINLATIYOR"

    Geçtiğimiz aylarda kızı ve eşi ile birlikte doğum fotoğrafçısı Şengül Pallı'ya poz veren Müjgan Ferhan Şensoy, o anları Instagram hesabından yayınlamıştı.

    Kızının yüzünü ilk kez gösteren ünlü oyuncu, gönderisine, "Pera dünyamızı aydınlatıyor. Hayatımın en zor ve en güzel anlarını aynı anda göğüsleyebildiysem senin sayende canım sevgilim Cem Öget... İyi ki bu yolculuğa beraber çıkmışız. Hastanede o kadar karışık, o kadar yoğun duyguları bir arada yaşıyorduk ki, planladığımız fotoğraf çekimini yapamadık. Pera 20 günlükken sevgili Şengül Pallı evimize geldi ve harika fotoğraflarımız oldu. Hoş geldin kızım, iyi ki geldin..." notunu düşmüştü.
  • Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız - Magazin haberleri

    TORUNUNU GÖREMEDİ

    Öte yandan Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta yaşamını yitirmişti. 2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu. Müjgan Ferhan Şensoy ise babasının vefatından altı gün sonra anne olmuştu.
  • Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız - Magazin haberleri

    KAVUĞU DEVRETMİŞTİ

    İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti. Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.
  • Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız - Magazin haberleri

    "İÇİMDE UKDE KALDI" DEMİŞTİ

    Şensoy, geçtiğimiz yıl haziran ayında verdiği bir röportajda, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı." ifadelerini kullanmıştı. Ferhan Şensoy, oyuncusu ve senaristi olduğu 'Şahları da Vururlar' oyununu ilk olarak 1979 yılında sahneye koydu. Oyunda İran'ın yakın döneminden tarihsel kesitler ele alınıyor.
  • Müjgan Ferhan Şensoy: Çok heyecanlıyız - Magazin haberleri

    "ÇOK PARDON'U ÇEKMEK İSTİYORDU"

    Ferhan Şensoy, 'Pardon'un devamı niteliğindeki 'Çok Pardon'un çekilmesi için fırsat kolluyordu. Şensoy, zaman zaman "Zeki Alasya yok, Bülent Kayabaş yok, Erol Günaydın yok, Rasim Öztekin yok. Bu iş nasıl olacak?" dese de senaryosu hazır olan filmin çekilmesi yönünde oldukça arzuluydu. Ne yazık ki 'Şahları da Vururlar' gibi 'Çok Pardon' hayalini de gerçekleştiremedi.

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